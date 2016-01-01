Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Убитая дорога в Зуево Новгородской области

Убитая дорога в Зуево Новгородской области

Автор:
cergey171
Дата публикации:
00:31
  • 9
  • 0

Убитая дорога в Зуево Новгородской области. Обещали сделать дорогу в 2016 году.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
18.04 23:51 | Volkova1982
Укладка асфальта в лужи под дождём в Ростове-на-Дону
13 0
18.04 23:30 | Irina Maksimova
Погодная аномалия: послепасхальное похолодание в апреле со снежным штормом в Днепропетровске
30 0
07.04 15:06 | ФДЮ
В Старой Руссе не ремонтируют разбитую дорогу
166 0
07.03 17:28 | Аноним
Состояние дорог в Чудовском районе Новгородской области