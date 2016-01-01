На здании МИД в Москве закончили монтаж нового шпиля

Автор: Uwis Дата публикации: 01:01

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На здании МИД в Москве закончили монтаж нового шпиля, начался демонтаж лесов. Реставрация фасада здания и декоративных элементов продолжается.