Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На здании МИД в Москве закончили монтаж нового шпиля

На здании МИД в Москве закончили монтаж нового шпиля

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:01
  • 22
  • 0

На здании МИД в Москве закончили монтаж нового шпиля, начался демонтаж лесов. Реставрация фасада здания и декоративных элементов продолжается.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
01:58 | JapanSee
Час в пробке в Северо-западном тоннеле в Москве
22 0
00:10 | Uwis
Подготовка к работам по благоустройству Соймоновского проезда и площади Пречистенских ворот
58 2
13.03 14:35 | tim777
На здании МИД установили шпиль
81 2
16.03 02:07 | Sargo
Новый шпиль на здании министерства иностранных дел РФ в Москве