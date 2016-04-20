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Весенняя метель в Сахалинской области

Автор:
facebook449564435389488
Дата публикации:
01:53
  • 11
  • 0

19 апреля в городе Томари Сахалинской области опять мела метель, но ведь уже середина весны.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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