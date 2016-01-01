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Один человек пострадал в ДТП на Люблинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
07:10
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Один человек госпитализирован после ДТП на юго-востоке. На пересечении Люблинской улицы с Кубанской столкнулись "ВАЗ" и "Хендай". В результате столкновения иномарка вылетела на газон, сбив стойку светофора. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и бригады Скорой помощи. После оказания первой помощи, одного пострадавшего госпитализировали в 13-ю ГКБ. Остальным участникам аварии оказали помощь на месте.

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