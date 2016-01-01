Один человек пострадал в ДТП на Люблинской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 07:10

26

26 0

Один человек госпитализирован после ДТП на юго-востоке. На пересечении Люблинской улицы с Кубанской столкнулись "ВАЗ" и "Хендай". В результате столкновения иномарка вылетела на газон, сбив стойку светофора. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и бригады Скорой помощи. После оказания первой помощи, одного пострадавшего госпитализировали в 13-ю ГКБ. Остальным участникам аварии оказали помощь на месте.