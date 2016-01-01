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В Воронеже прошел снегопад

Автор:
vrnsolfet1
Дата публикации:
07:35
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В Воронеж возвратилась зима. В ночь на 19 апреля прошел снегопад.

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