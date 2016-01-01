Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На трассе Воронеж - Белгород из-за снегопада произошло множество аварий

На трассе Воронеж - Белгород из-за снегопада произошло множество аварий

Автор:
Nikolay87
Дата публикации:
08:19
  • 21
  • 0

На трассе Воронеж - Белгород из-за снегопада произошло множество аварий.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
09:32 | alexxoskol
В Старом Осколе из-за снегопада упало дерево
40 0
17.04 16:54 | Aaooss
Разбитая дорога в Казахстане
13 0
09:11 | Евгения Анциферова
Снегопад в Белгородской области
128 1
25.01 22:05 | Legrand
Из-за гололёда в Москве произошло много ДТП