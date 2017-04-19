В результате ДТП на Дмитровском шоссе пострадал 1 человек

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Утром 19 апреля на северо-востоке столицы, в районе Северный, произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Дмитровском шоссе, недалеко от дома 169 при движении в сторону центра столкнулись 2 автомобиля: мусоровоз "МАЗ" и фургон "Соболь". Оба автомобиля двигались попутно. По невыясненной причине автомобиль "МАЗ" врезался во впереди едущий фургон. В результате ДПС пострадал водитель фургона. Ему потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. В месте аварии наблюдается затор.