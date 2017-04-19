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В результате ДТП на Дмитровском шоссе пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:14
  • 83
  • 1

Утром 19 апреля на северо-востоке столицы, в районе Северный, произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Дмитровском шоссе, недалеко от дома 169 при движении в сторону центра столкнулись 2 автомобиля: мусоровоз "МАЗ" и фургон "Соболь". Оба автомобиля двигались попутно. По невыясненной причине автомобиль "МАЗ" врезался во впереди едущий фургон. В результате ДПС пострадал водитель фургона. Ему потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. В месте аварии наблюдается затор.

  • 83
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    10:17
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:10 http://www.mskagency.ru/materials/2658318 19.04.17
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