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Главная  /  Репортажи  /  Сильный снегопад с метелью обрушился на Тамбовскую область

Сильный снегопад с метелью обрушился на Тамбовскую область

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
08:57
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Зима вернулась во второй половине апреля! Активный южный циклон принес в Тамбовскую область очень сильный снегопад, метель, порывы холодного северо - восточного ветра достигают 15 м/с, сформировался временный снежный покров 4 см. По прогнозам синоптиков в течении всего сегодняшнего дня будет идти сильный снег, временами очень сильный снег, метель, порывы северо - восточного ветра могут достигать 20 м/с, температура воздуха составит -1°С.

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