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Днепр завалило снегом

Автор:
UZBALL
Дата публикации:
09:12
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Снегопад в Днепре. По городу массовое падение деревьев.

  • 19
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Комментарии (0)

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