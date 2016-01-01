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В Старом Осколе из-за снегопада упало дерево

Автор:
alexxoskol
Дата публикации:
09:32
  • 18
  • 0

От тяжести налипшего снега упало дерево.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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