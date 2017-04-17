Снова подожгли дом на улице Перелетная в Сочи

Автор: Vladimir Pakulko Дата публикации: 09:40

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Сегодня, в 5 часов утра снова подожгли уже четвертый барак по ул. Перелетной, г. Сочи, район Олимпийского парка. Мы проживаем рядом с этими объектами по ул. Казачья, №№56-62(на видео показано). Людей из этих домов переселили уже больше года назад, но на снос денег у администрации Адлера нет. Возможно, что они применяют новый метод быстрого сноса ветхого жилья, потому что планово поджигают уже 4-й дом. Время поджога выбирают грамотно, или рано утром перед рабочим днем, или поздно вечером, пока еще не все спят. Следователи не могут найти поджигателей уже полтора года, никто из жителей тоже не видит никого, действуют очень грамотно. Версия жителей только одна- кому-то из властителей нужно освободить место под застройку. Нам отвечают, что планируют строить Детский центр, но мы не верим. Боимся попасть сами под акцию "быстрого сноса", ведь никто из депутатов и администрации с нами не разговаривает, хотя люди обращаются с вопросами уже давно. Как защититься от нашей власти?