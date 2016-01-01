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Кратко о снегопаде в Белгороде

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:42
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Вечером 18 апреля начался снегопад, превративший город в белую февральскую сказку. Снег не прекращал идти всю ночь с 18 на 19 апреля и идёт на данный момент.

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