Кратко о снегопаде в Белгороде

Автор: Аноним Дата публикации: 10:42

17

17 0

Вечером 18 апреля начался снегопад, превративший город в белую февральскую сказку. Снег не прекращал идти всю ночь с 18 на 19 апреля и идёт на данный момент.