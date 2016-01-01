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В Харькове прошел снегопад

Автор:
Влад Влад
Дата публикации:
10:53
  • 17
  • 0

Напоминает фильм (после завтра) природа мстит человеку, такое мнение само напрашивается.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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