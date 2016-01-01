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Снегопад прошёл в городе Харьков

Автор:
Adelneo
Дата публикации:
13:01
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В Харькове прошёл апрельский снегопад. Дворы, дороги и деревья оказались под снегом.

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