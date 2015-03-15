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Апрельский снег прошёл в Крыму

Автор:
ksenia.crimea
Дата публикации:
13:41
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19 апреля Крым. В последние дни шел дождь с снегом, утром проснулись и лежит снежок.

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