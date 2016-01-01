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Днепропетровск завалило снегом

Автор:
megaprofi
Дата публикации:
13:43
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Второй день в городе бушует стихия. Ураганный ветер и мокрый снег, обрушившиеся на город, валят деревья, обрывают провода. Образовались снежные сугробы около 15 сантиметров. Общественный транспорт работает с перебоями. В школах до конца недели объявлены каникулы. По сообщениям синоптиков, в ночь на 20 апреля температура воздуха в городе опустится до -5 градусов. Несмотря на похолодание, власти города отказались включить отопление, не обращая внимание на многочисленные просьбы жителей. Из-за похолодания и отсутствия отопления, температура в квартирах днепропетровцев не превышает 13-15 градусов.

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