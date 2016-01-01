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Апрельский снежный подарок Крымчанам

Автор:
DrLex
Дата публикации:
13:44
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  • 0

19 апреля 2017 г. в Симферополе снег и заморозки, вероятно летом фруктов не будет.

  • 12
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Комментарии (0)

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