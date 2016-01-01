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Снос Матвеевского рынка на западе Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:38
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На западе Москвы на Матвеевской улице идет снос рынка.

  • 25
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