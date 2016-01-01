Апрельский снегопад в Белгороде

Автор: Татьяна Дата публикации: 14:19

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Погода в Белгороде сегодня не для прогулок, метет снег и дует порывистый ветер. Но на улице действительно красиво и пейзажи очень необычны для горожан. Из зеленого и весеннего города Белгород за сутки превратился в царство Снежной Королевы. Под снежным покрывалом распустившиеся деревья, кустарники и цветы. Красиво, но холодно! Большинство автовладельцев сегодня не рискнули сесть за руль и оставили машины на парковках, поэтому дороги полупустые. А вот дети очень рады такой аномальной погоде: играют в снежки и просят достать санки.