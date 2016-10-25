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На станции метро «Войковская» открылось «М Кафе»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:56
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19 апреля на станции метро «Войковская» для пассажиров открылось третье заведение сети «М Кафе». В меню представлен широкий ассортимент выпечки и напитков, в течение всего дня можно заказать полноценный обед из трёх блюд. Всё это - в уютной атмосфере, стилизованной под 60-е годы прошлого века. Буфет на станции «Войковская», открытый ещё во второй половине ХХ века, изначально обеспечивал горячим питанием машинистов поездов Замоскворецкой линии. С 90-х годов здесь могли обедать и пассажиры метрополитена. Решение открыть кофейню нового формата на месте исторического буфета принято в преддверии крупных футбольных турниров - Кубка Конфедерации FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018. Интерьер обновленного кафе воссоздаёт атмосферу 60-х годов ХХ века: стены украшают ретро-фотографии и советские постеры. Пассажиры Московского метро обнаружат в «М Кафе» на «Войковской» большой выбор по-домашнему вкусной выпечки и десертов.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    15:17
    Цены весьма демократичные)
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