Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сегодня на Ярославском вокзале состоялось торжественное открытие выставки “Оттепель”

Сегодня на Ярославском вокзале состоялось торжественное открытие выставки “Оттепель”

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:04
  • 17
  • 0

Третьяковская галерея и ОАО “РЖД” сегодня открыли на Ярославском вокзале совместный специальный проект - “Оттепель”. Экспозиции, созданные по мотивам выставки “Оттепель” в Новой Третьяковке, будут открыты в залах Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве, а также на девяти вокзалах сети железных дорог (Киров, Казань-Восстание, Нижний Новгород, Хабаровск, Новосибирск-Главный, Самара, Адлер, Ростов-Главный, Челябинск).

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 1
14:56 | Гринфельд Павел
На станции метро «Войковская» открылось «М Кафе»
41 0
01:01 | Uwis
На здании МИД в Москве закончили монтаж нового шпиля
17 0
13:31 | Sargo
12-я выставка подъемно-транспортного оборудования «КранЭкспо»
94 3
25.09.2016 16:40 | Uwis
Сегодня, в День тигра, второй поезд с изображениями дальневосточного леопарда и амурского тигра отправился из Москвы во Владивосток