Сегодня на Ярославском вокзале состоялось торжественное открытие выставки “Оттепель”

Автор: Uwis Дата публикации: 15:04

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Третьяковская галерея и ОАО “РЖД” сегодня открыли на Ярославском вокзале совместный специальный проект - “Оттепель”. Экспозиции, созданные по мотивам выставки “Оттепель” в Новой Третьяковке, будут открыты в залах Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве, а также на девяти вокзалах сети железных дорог (Киров, Казань-Восстание, Нижний Новгород, Хабаровск, Новосибирск-Главный, Самара, Адлер, Ростов-Главный, Челябинск).