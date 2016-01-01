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Грузовик вылетел в кювет на трассе Воронеж-Курск

Автор:
Nikolay87
Дата публикации:
15:06
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На трассе Воронеж-Курск грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок. Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. О пострадавших не сообщается.

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