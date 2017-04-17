Строительный мусор от ветхого жилья не вывозят год в городе Бийск Алтайского края

Автор: Elenabulah Дата публикации: 16:28

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Ветхое жилье снесли, наиболее ценный строительный материал вывезли, а мусор лежит уже около года в городе Бийск Алтайского края. Рядом еще остались дома под снос, возле которых всю зиму не вывозился мусор. Мимо этого, позора городской администрации каждый день дети ходят в школу и детский сад. Одним людям помогли, предоставив жилье, а другие должны любоваться на все это каждый день.