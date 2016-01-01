Грузовик и иномарка столкнулись на трассе Воронеж-Курск

Автор: Nikolay87 Дата публикации: 16:31

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Грузовик и иномарка столкнулись на трассе Воронеж-Курск, недалеко от посёлка Нижнедевицка. Пострадавших в результате аварии нет.