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Грузовик и иномарка столкнулись на трассе Воронеж-Курск

Автор:
Nikolay87
Дата публикации:
16:31
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Грузовик и иномарка столкнулись на трассе Воронеж-Курск, недалеко от посёлка Нижнедевицка. Пострадавших в результате аварии нет.

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