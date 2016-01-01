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В Краснодаре на стройке произошел пожар

Автор:
UFIMETS85
Дата публикации:
16:19
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Горит строящееся административное здание, пожарные не приступили к тушению огня, место не оцеплено, шквалистый ветер.

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