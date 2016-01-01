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Снегопад в апреле в Белгороде

Автор:
wortex777
Дата публикации:
16:13
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В Белгороде всю ночь шел снег. Город замело. Осадки не прекращаются.

  • 22
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Комментарии (0)

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