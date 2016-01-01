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Главная  /  Репортажи  /  Экстремально сильный снегопад обрушился на Тамбовскую область

Экстремально сильный снегопад обрушился на Тамбовскую область

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
17:14
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Южный циклон принес экстремально сильный снегопад с метелью и порывами ветра до 16 м/с. На данный момент уже выпало 15 см. снега, сильный снегопад с метелью продолжается до сих пор. Снегоуборочная техника приступила к очистке городских дорог от свежевыпавшего снега . Передвигаться по улице сегодня очень тяжело так как под ногами большой слой снега и дует очень сильный холодный северо - восточный ветер.

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