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Авария на трассе Нижний Новгород - Саратов недалеко от Саранска

Автор:
Александр Смирнов
Дата публикации:
17:16
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Авария с участием двух фур и двух фургонов на трассе Нижний Новгород - Саратов. Недалеко от Саранска.

  • 17
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