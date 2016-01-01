Авария на трассе Нижний Новгород - Саратов недалеко от Саранска

Автор: Александр Смирнов Дата публикации: 17:16

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Авария с участием двух фур и двух фургонов на трассе Нижний Новгород - Саратов. Недалеко от Саранска.