Ход работ в парке "Зарядье"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:45

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В парке "Зарядье" работа кипит: высажены деревья, создан фрагмент моста. Городские власти в этом месяце планируют демонтировать забор вокруг парка.