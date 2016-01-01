Работы по программе "Моя улица" в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:23

8

8 0

Работы по программе "Моя улица" проходят в центральной части столицы. Рабочие снимают брусчатку и асфальт, а где-то уже начали менять коммуникации.