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Работы по программе "Моя улица" в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:23
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Работы по программе "Моя улица" проходят в центральной части столицы. Рабочие снимают брусчатку и асфальт, а где-то уже начали менять коммуникации.

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