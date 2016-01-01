Обзор погоды 19 апреля в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:13

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Целый день в столице было очень ветрено и холодно. Во второй половине дня выглянуло солнце. Потепление стоит ожидать только на следующей неделе.