Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Управа Войковского района собрала всех жителей пятиэтажек в помещении на 20 человек

Управа Войковского района собрала всех жителей пятиэтажек в помещении на 20 человек

Автор:
Maria Shemetova
Дата публикации:
20:47
  • 12
  • 0

Толпа штурмует здание управы, так как всех жителей пригласили на слушанье по программе реновации.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
19:23 | LaimeLaim
Работы по программе "Моя улица" в столице
162 0
15:48 | Гринфельд Павел
На севере Москвы из-за инцидента с пассажиром встали трамваи