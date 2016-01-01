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Апрельский снег в Белгороде

Автор:
Аноним
Дата публикации:
22:31
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Апрельский снег в городе Белгород. "Люблю грозу в начале мая". А что бы про это Пушкин написал?

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Комментарии (0)

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