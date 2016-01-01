Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плохие дороги во дворе в Санкт-Петербурге

Плохие дороги во дворе в Санкт-Петербурге

Автор:
Дима Александрович
Дата публикации:
00:17
  • 8
  • 0

Заехать во двор дома 20к3 на улице Десантников в Санкт-Петербурге практически невозможно из-за огромных ям.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
19.04 22:22 | Andropow
Ремонт дорог в Нижнем Новгороде
22 0
19.04 12:59 | Аноним
Ремонт дорог кирпичами с землей в городе Новокузнецк Кемеровской области
54 0
19.04 01:43 | Bud
В Санкт-Петербурге после столкновения в ДТП автомобиль вылетел на тротуар и снес столб освещения (камера наблюдения)
53 1
18.04 14:24 | Zahar Suvorov
Дорожники укладывают асфальт в лужу в городе Электроугли
29 0
16.04 01:15 | sgonin
В город Кирово-Чепецк Кировской области вернулась зима