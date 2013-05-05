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Главная  /  Репортажи  /  Частица Благодатного огня впервые в истории доставлена в Лондон из Иерусалима

Частица Благодатного огня впервые в истории доставлена в Лондон из Иерусалима

Автор:
MRSlava
Дата публикации:
00:02
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Это произошло впервые в 135-летней истории Императорского Православного Палестинского Общества. Силами Молодежной секции ИППО к пасхальному богослужению спец рейсом из Иерусалима Благодатный огонь был доставлен в кафедральный Успенский собор Сурожской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) и в собор Успения Богородицы и святых Царственных мучеников Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ).

Благодатный огонь сошел в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня. После чего огонь был помещен в специальные лампады-капсулы, которые привезли к пасхальной службе в Лондон.

Эта духовная акция состоялась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя Комитета Почетных членов ИППО, при поддержке общественного деятеля, мецената, уделяющего большое внимание культурному развитию молодежи, Тимофея Мусатова.

История ИППО неразрывно связана с британской королевской семьей, с Великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой — вторым председателем ИППО — внучкой британской королевы Виктории. Эта миссия приобретает особый смысл в контексте недавнего визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столицу Великобритании. Молодежная секция ИППО несет пасхальную радость верующим не только в России, но и за ее пределами. "Благодатный огонь не только соединил Иерусалим, Лондон и Москву, но и освятил особые страницы истории наших стран. Русская диаспора в Англии постоянно пополняется молодежью, что, несомненно, говорит о сохранении и приумножении духовно-культурных основ нашей веры. География распространения Благодатного огня будет продолжена", — отметила руководитель Молодежной секции ИППО Мария Коровина.

"Никогда еще до этого времени на Британских островах не было Благодатного огня, его сюда не доставляли. Лондон является финансовым и политическим центром для европейской цивилизации и на его территории принимаются решения, которые влияют на судьбы мира, - пояснил Тимофей Мусатов. - Очевидно, что в новом мире Россия займет важное место, поскольку у нее есть самый серьезный потенциал - духовная составляющая". Как считает Мусатов, "при любой возможности распространение Благодатного огня, это не задача, а необходимость ради спасения мира и самого себя". По его данным, русская община в Лондоне составляет 300 тысяч человек, половина из которых приняли участие в пасхальных богослужениях в храмах, куда и был доставлен Благодатный огонь.

Москва - Иерусалим - Лондон, апрель 2017 года.
Императорское Православное Палестинское Общество

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