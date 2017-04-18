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Весна в Йошкар-Оле

Автор:
Павел Гугулян
Дата публикации:
06:02
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Весна в Йошкар-Оле. Проснулся в 5-00 утра от воя ветра и был в шоке от заснеженного вида из окна.

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