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Снегопад в Йошкар-Оле

Автор:
btraven112
Дата публикации:
13:28
  • 15
  • 0

Необычайное событие для наших мест 20 апреля, снегопад, да в таком количестве.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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