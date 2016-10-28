Встреча жителей Останкинского района по вопросу сноса пятиэтажек

Автор: Стрелец Дата публикации: 10:24

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19 апреля 2017 года по всей Москве прошли встречи с главами управ по вопросам формирования реновации и сноса микрорайонов с пятиэтажными и малоэтажными жилыми домами. Встреча жителей Останкинского района прошла в актовом зале школы 1415. Но помещение было не в состоянии вместить всех желающих послушать и задать вопросы по такой животрепещущей проблеме. Кроме того, только через час догадались подключить более мощный микрофон. А в первый час никто ничего не услышал и не увидел из выступления главы Управы Останкинского района Киржакова Сергея Леонидовича. Большинство людей так и не смогли попасть в зал. Поэтому вопросов осталось больше, чем было получено ответов. Но единственное что поняли люди из выступления главы Управы, что снос домов задуман, но закона регулирующего весь этот процесс ещё нет. Его только будут выносить на обсуждение в Думу. И как всё это будет происходить ещё никто не знает. А ведь под снос попадают не только ветхие пятиэтажки 60-х годов постройки, но и вполне добротные дома. Всё это называется красивым словом "реновация", а по сути, будут сносит все дома подряд, целыми кварталами, чтобы освободить много места для строительства высотных домов. На обсуждении много говорилось, что переселять буду чуть ли не на соседнюю улицу. Но никаких документальных подтверждений предоставлено не было. Не было определено даже точного места для строительства стартового дома. Всё было на уровне: вот как только вы согласитесь, тут же буду изданы и законы, и будут определены места для переселения. Но даже сейчас условия переселения не в пользу жителей. Если в первой волне переселялись "комната в комнату", то сейчас предлагается "метр в метр". Ну да, обещают увеличение общей площади и, даже обещают, что никто за это доплачивать не будет. Но только многие ли согласятся жить на кухне или в большом туалете. Да и вариантов для переселения немного, а проще говоря, вообще нет. К главе Управы подходили жители сносимых домов по улице Годовикова. Там уже начали выселять людей совсем не на соседнюю улицу. А не довольных выселяют через суд. И не смотрят на то, что это пожилые люди, инвалиды первой группы, ветераны войны. В общем, всем жителям обещают срочный переезд в высотки, чтобы на месте пятиэтажек, построить новые высотки - "бетонные джунгли". И выгодно их продать. Обещают, что это будет не единственное собрание жителей. Будут собирать регулярно и консультироваться с жителями. Даже обещают, что если большинство жителей дома откажется от переселения, то их дом не будут трогать.