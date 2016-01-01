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Сильный снег прошёл в Йошкар-Оле

Автор:
btraven112
Дата публикации:
12:44
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Сильный снег прошёл в Йошкар-Оле. А ещё вчера вечером везде был асфальт и голая земля.

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Комментарии (0)

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