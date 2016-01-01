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В Пензенскую область вернулась зимняя погода

Автор:
Dimchic
Дата публикации:
12:27
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В Пензенскую область вернулась зимняя погода. Сугробы достигают 20 сантиметров.

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