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В Новосибирской области начался паводок

Автор:
petrovvit
Дата публикации:
12:10
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Паводок топит Новосибирскую область. Из берегов начала выходить река Обь.

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