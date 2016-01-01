Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  До 28 июня закрыт на ремонт один из эскалаторов большого наклона станции метро "Киевская"

До 28 июня закрыт на ремонт один из эскалаторов большого наклона станции метро "Киевская"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:40
  • 17
  • 0

До 28 июня закрыт на ремонт один из эскалаторов большого наклона станции метро "Киевская".

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
11:00 | Uwis
Аппарат по выдаче талонов на остановочных пунктах без билетных касс
25 0
19.04 23:50 | Uwis
Работы, проводимые промышленными альпинистами в "Аптекарском огороде" в Москве
88 3
19.04 14:56 | Гринфельд Павел
На станции метро «Войковская» открылось «М Кафе»
26 0
18.04 17:22 | LaimeLaim
Красная Площадь закрыта для посетителей