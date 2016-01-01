До 28 июня закрыт на ремонт один из эскалаторов большого наклона станции метро "Киевская"

Автор: Uwis Дата публикации: 09:40

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До 28 июня закрыт на ремонт один из эскалаторов большого наклона станции метро "Киевская".