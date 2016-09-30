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Снежная погода в Чувашии

Автор:
Аноним
Дата публикации:
11:41
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Снегопад прошёл в Чувашии. Дороги заметены снегом.

  • 16
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Комментарии (0)

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