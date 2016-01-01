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Главная  /  Репортажи  /  Многочисленные ямы образовались на одной из дорог в Нижнем Новгороде

Многочисленные ямы образовались на одной из дорог в Нижнем Новгороде

Автор:
Арсений Шевченко
Дата публикации:
11:08
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Здравствуйте! Обращаемся к Вам с проблемой, которая уже более 15 лет не решается, это убитая дорога на всей улице Заярская от дома 13 (тринадцать) до 1 (первого) и ещё на пересечении с ул Ладыжникова дом 1- одни ямы на ямах, ухабы, приходится автолюбителям объезжая многочисленные ямы выезжать на встречку полосу движения или газон. Добавлю, разбитая вся дорога на ул Заярской - особенно у детского садика № 254 (Заярская 9). Нет ни тротуара, вместо газона - одно месиво и постоянная грязь, дорога в плачевном состоянии. Давно требует капитального ремонта. Детей приходится на ручках носить, т.к не пройти не проехать. От местных чиновников лишь ежегодные обещания, и отписки, но ремонта повторюсь более 15 лет не было...если не учитывать временный редкий ямочный ремонт брусчаткой, и то выборочно. Пешеходный тротуар на Бекетова 21 (остановка "Заярская") тоже разрушается, одни ямы, ремонта не было с 80-х годов.

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