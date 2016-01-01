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Дед Мороз вышел на улицы в Чебоксарах

Автор:
Pocomaxa
Дата публикации:
11:05
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  • 0

Дед Мороз пожаловал на улицы в городе Чебоксары. Апрельская погода соответствует скорее начале зиме, нежели весне.

  • 27
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