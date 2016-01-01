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Главная  /  Репортажи  /  Аппарат по выдаче талонов на остановочных пунктах без билетных касс

Аппарат по выдаче талонов на остановочных пунктах без билетных касс

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:00
  • 18
  • 0

Получив такой талон можно будет купить билет у контролеров в электричке по обычной цене и не доплачивать 100 рублей за услугу.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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