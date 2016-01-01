Аппарат по выдаче талонов на остановочных пунктах без билетных касс

Автор: Uwis Дата публикации: 11:00

18

18 0

Получив такой талон можно будет купить билет у контролеров в электричке по обычной цене и не доплачивать 100 рублей за услугу.