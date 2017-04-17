Заброшенное здание в Невском районе Санкт-Петербурга

Автор: nyukravets Дата публикации: 13:35

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По данному адресу стоит заброшенное двухэтажное здание. Стоит уже лет 15. Раньше это был детский садик. Насколько я знаю из моего обращения в администрацию Невского района у здания есть хозяин, некая Московская компания, но 15 лет простоя. И это когда в Санкт-Петербурге каждый метр земли на вес золота, а ведь это мог бы быть ещё один детский садик, дошкольное учреждение или обычное жилое здание. Печально.