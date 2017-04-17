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Заброшенное здание в Невском районе Санкт-Петербурга

Автор:
nyukravets
Дата публикации:
13:35
  • 14
  • 0

По данному адресу стоит заброшенное двухэтажное здание. Стоит уже лет 15. Раньше это был детский садик. Насколько я знаю из моего обращения в администрацию Невского района у здания есть хозяин, некая Московская компания, но 15 лет простоя. И это когда в Санкт-Петербурге каждый метр земли на вес золота, а ведь это мог бы быть ещё один детский садик, дошкольное учреждение или обычное жилое здание. Печально.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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