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Неизвестные взорвали банкомат Сбербанка в Республике Дагестан

Автор:
geremygrey
Дата публикации:
14:25
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Неизвестные взорвали банкомат Сбербанка в Республике Дагестан и похитили около 5 млн. руб.

  • 21
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