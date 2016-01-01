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Разбитые дороги в Воронеже

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
14:39
  • 15
  • 1

Одна из самых проблемных дорог в Воронеже – ул. Ильюшина, про которую так пишут на сайте: «Перед переездом и после - огромная лужа. А под ней огромные ямы. Огромные настолько, что, если не знать, можно остаться без подвески. Объезжая одну, попадаешь в другую. Этот участок нормально не делали ни разу. А ведь выезд с нее ведет на платную дорогу, за которую мы же и платим деньги». Дорогу действительно затопило, что вызвало огромную автомобильную пробку, особенно в месте, где проходят рельсовые пути. Но не вода самое страшное на этом участке, а огромные ямы. Только за время съемок, а это около двух часов, 3 автомашины оставили здесь свои бамперы, а у одной сорвало подкрылок. Автовладельцы в ярости задавали один и тот же вопрос: «Кто за эти поломки теперь будет платить? Почему мы платим налоги, а дороги в таком ужасном состоянии?» Титры (в порядке появления) Максим Оськин, руководитель управления дорожного хозяйства г. Воронежа Алексей Леонов, водитель

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • Убитые Дороги
    11:17
    + Титры
    Василий, водитель
    Дмитрий Цопов, активист движения "Убитые дороги"
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