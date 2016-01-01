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Спасатели вытащили провалившуюся собаку в колодец в городе Крымск

Автор:
vit_nvrsk
Дата публикации:
14:42
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Спасатели Крымска достали собаку с ливневого колодца. Животное не пострадало.

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